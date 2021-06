Luciana Gimenez sofre acidente durante gravações do SBT: “Só um susto”

Luciana Gimenez sofreu um pequeno acidente durante gravações realizadas para participação em um programa do SBT, emissora sediada em Osasco. Liberada pela Rede TV!, a apresentadora participava como convidada do reality de reformas de casas “Te Devo Essa – Brasil” quando derrubou uma marreta no próprio pé.

publicidade

“Foi só um susto. Ela estava calçada no momento, então, não chegou a machucar. E também foi rapidamente atendida por uma equipe médica, que colocou gelo nos seus pés. No outro dia, ela estava de volta às gravações”, contou um membro da equipe de Luciana ao portal NaTelinha.

O SBT também confirmou que está tudo bem com Luciana Gimenez. “O telespectador, inclusive, poderá ver no ar e, durante o episódio, é feita uma ligação para Luciana contar como está após alguns dias. Não houve maiores problemas”, diz comunicado da emissora de Osasco.

publicidade

“Te Devo Essa – Brasil”

Apresentado por Dony De Nuccio, o “Te Devo Essa – Brasil” é exibido aos sábados, a partir das 21h30, no SBT. No reality, a cada episódio uma celebridade tem a oportunidade de expressar a sua gratidão a pessoas que tiveram grande impacto em suas vidas, surpreendendo-as com grandes reformas em suas casas. Luciana Gimenez escolheu a dermatologista e amiga de longa data Lorice Miguel.

Os projetos executados são coordenados e assinados pelo arquiteto Renato Mendonça. Os famosos colocam a mão na massa junto à equipe de Renato, opinando e escolhendo detalhes da reforma.

publicidade

BABADO// Empresária nega que traiu o marido e largou a família por Eduardo Costa