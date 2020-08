Grávida, Simone celebra aniversário do 1º filho em sua mansão em Alphaville

À espera do segundo filho, a cantora Simone, da dupla com Simaria, celebrou o aniversário de seis anos do primeiro herdeiro, Henry, com uma festinha intimista na mansão onde a família vive, em Alphaville. A novidade da gravidez tornou o momento ainda mais especial.

Ela compartilhou uma mensagem de amor ao primeiro herdeiro nas redes sociais: “Hoje o maior motivo de alegria da minha vida, faz 06 aninhos. Você é promessa de Deus em minha vida, antes mesmo de conhecer seu pai, Deus me disse que me daria você, para trazer ainda mais alegria para nossas vidas! Quero que seja imensamente feliz, que seja um homem segundo coração de Deus. Eu te amo absurdamente … Feliz aniversário meu amor mais lindo, mamãe te ama”, postou Simone, em seu perfil no Instagram.