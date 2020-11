Grupo dono do Outback abre inscrições para Programa de Estágio 2021

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2021 do grupo Blooming’ Brands, detentor das redes de restaurantes Outback Steakhouse, com unidades em Osasco, Barueri e região, e Abbraccio.

Os interessados devem estar matriculados em qualquer curso do ensino superior, com formação prevista para dezembro de 2022. Além de bolsa auxílio compatível com o mercado, ambiente de trabalho informal e inclusivo, a Blooming’ oferecerá vale-refeição e vale-alimentação.

Durante o programa de estágio, os candidatos selecionados participarão do programa de mentoria da rede, integração nos restaurantes do grupo, além de poder atuar nas áreas de Operações, Trade Marketing, Transformação Digital, Legal, de Compras ou Recursos Humanos.

“O Programa de Estágio da Bloomin’ tem por objetivo desenvolver os Novos Talentos, com possibilidade de integrá-los ao nosso time mesmo após o término do estágio, pois acreditamos no potencial de cada um e queremos fazer a diferença na carreira dessas pessoas, compartilhando nossas experiências, histórias e sonhos”, afirma a empresa.

Como se se inscrever no Programa de Estágio da Blooming’

Os interessados têm até janeiro de 2021 para fazer a inscrição, no site de vagas da Blooming Brands (www.jobs.kenoby.com/bloomin), onde também podem ser encontradas mais informações.

