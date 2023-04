Guarda patrimonial é encontrado morto dentro de escola em Barueri

O corpo de um guarda patrimonial foi encontrado dentro da sala de professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Egídio Costa, no Jardim Califórnia, em Barueri. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Educação, Celso Furlan, na manhã desta quarta-feira (12).

publicidade

Ainda não há informações sobre a causa da morte. Segundo Celso, as polícias Civil e Militar foram acionadas e estão no local. “A causa da morte será esclarecida pela Polícia Técnica Científica, mas posso afirmar que não há nenhuma ligação com supostos atentatos”, explicou o secretário, em nota publicada nas redes sociais hoje.

Foi determinada a suspensão das atividades na escola pelos próximos três dias. O secretário informou ainda que foi decretado luto oficial. “Estamos acompanhando o trabalho da polícia e prestando apoio à família. Minhas condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Rogo a Deus que conforte o coração de todos”, finalizou Celso Furlan.

publicidade