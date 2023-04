Ex-BBB Key Alves procura triplex em Alphaville

A líbero do Osasco e ex-BBB Key Alves está em busca de um triplex para comprar em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba. A informação, que foi confirmada pela assessoria da atleta, é da revista “Quem”.

A procura por um novo lar em Alphaville vem no mesmo momento em que Key Alves acaba de alugar uma mansão avaliada em R$ 3 milhões para os pais, Karina Caetano e Manoel Flavio, em Bauru, no interior paulista.

Segundo a “Quem”, o aluguel do imóvel custa nada menos que R$ 15 mil. Entre os atrativos da mansão estão cinco suítes, hidromassagem, área gourmet com churrasqueira, piscina e garagem para ao menos quatro carros.

Key compartilhou a emoção ao realizar a conquista. “Estou muito feliz. Não tem preço em ajudar meus pais, que ralou tanto nessa vida para nos proporcionar sempre o melhor. Mesmo com as dificuldades nunca deixou faltar nada. Quero sempre ajudá-los no que for preciso”, disse a atleta, que separou-se recentemente do também ex-BBB Gustavo Benedetti.

Já em Alphaville, Key será vizinha de personalidades como Simone Mendes, Deolane Bezerra, Rodrigo Faro, Carlinhos Maia, Luan Santana, Neymar, Geraldo Luís, José Luiz Datena, Dani Souza, Lexa, entre outros famosos. Quem também está “de malas prontas” é o casal de modelos e ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach.