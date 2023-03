Tamanho da mansão de Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach em Alphaville impressiona: “É casa ou shopping?”

E tem mais personalidades chegando em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba. O casal de ex-BBBs e modelos Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach está construindo uma mansão gigantesca no bairro e tem compartilhado os detalhes da obra nas redes sociais e no canal do YouTube.

publicidade

O imóvel já está ganhando forma e o tamanho impressionou os fãs e seguidores do casal, que chegaram a comparar a futura mansão com um shopping center. “Mas é casa ou shopping? Já quero meu quartinho aí”, escreveu Di Campagnolli na publicação do casal, no Instagram. “É um hotel? Deus abençoe vocês”, disse a influenciadora digital Leydi.

“A casa é tão grande que se eu for morar aí, vocês nem notariam a minha presença”, brincou uma fã. “Está ficando linda. Ansioso para o fim da construção”, escreveu outro. “Uma casinha simples, né gente?”, brincou outro fã. “Fico imaginando só para limpar. Por mais funcionários que tenham… Tipo: cara, vou ter que limpar isso tudo todo dia?”, escreveu outro.

publicidade

Projeto moderno e sustentável de Mari Gonzalez e Jonas

A Alca Arquitetura explicou, também nas redes sociais, que o projeto moderno e tecnológico foi criado a partir das necessidades e interesses do casal, e conta com pé direito alto, além de grandes vãos, tudo executado de forma sustentável.

No YouTube, Mari Gonzalez compartilhou detalhes do projeto. “Muito feliz em compartilhar com vocês esse sonho. Eu falava muito que sonhava, desde criança, em ter uma casa com piscina”, disse a influenciadora digital em um dos vídeos. “Compramos o nosso terreno depois de pensar muito. E aí a gente decidiu fazer do nosso jeito desde o início”, completou Jonas.

publicidade

A mansão de Mari e Jonas está sendo construída com base nos conceitos minimalista, funcional, sustentável e criativo. Entre os atrativos do futuro imóvel estão quatro suítes, closet grande, piscina com vista, área gourmet, quadra esportiva, academia, além de garagem para quatro carros.

Em Alphaville, o casal será vizinho de vários famosos, como Rodrigo Faro, Simone Mendes, Eliana, Geraldo Luís, José Luiz Datena, Lexa e MC Guimê, Deolane Bezerra, Daniela Albuquerque, Luan Santana, Carlinhos Maia e Neymar Jr.