R$ 20 milhões: nova mansão de Neymar em Alphaville tem garagem para 20 carros, elevador e piscina aquecida

Neymar, astro do PSG e da seleção brasileira, está no Brasil para celebrar as festas de fim de ano. No Natal, o craque recebeu familiares e amigos em sua nova mansão avaliada em R$ 20 milhões, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Segundo informações do portal “Em Off”, o jogador de futebol pegou as chaves do novo lar na última quinta-feira (23). O imóvel luxuoso tem 1.880 metros quadrados, seis suítes, escritório, elevador panorâmico e quadra de squash.

Entre outros atrativos da nova mansão de Neymar em Alphaville estão ainda a piscina aquecida com vista para uma área verde e garagem com capacidade para 20 carros. Além disso, o imóvel é todo revestido de vidro e conta com vistas panorâmicas e sistemas de áudio, vídeo e iluminação automatizados.

Em Alphaville, reduto de ricos entre Barueri e Santana de Parnaíba, Neymar é vizinho de Simone, Eliana, Rodrigo Faro, Luan Santana, entre outras personalidades.

Confira as fotos da mansão de Neymar em Alphaville:

