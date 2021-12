Celso Portiolli revela que teve câncer de bexiga e tranquiliza fãs: “Está tudo bem”

Celso Portiolli anunciou, na manhã desta terça-feira (28), que foi diagnosticado com um câncer na bexiga recentemente. O apresentador do SBT publicou um vídeo nas redes sociais para explicar que já removeu o pólipo e tranquilizou fãs e seguidores.

“Eu tive um câncer de bexiga, que foi encontrado na fase mais precoce possível, o que já é uma notícia boa, uma informação importante. Foi feito um procedimento endoscópico para remoção desse pólipo e agora eu vou ter que fazer um tratamento dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG”, contou Celso Portiolli.

Ele relatou ainda que mesmo após o diagnóstico conduziu os programas ao vivo no SBT, emissora sediada em Osasco. “Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão e você nem imaginava, então é sinal de que eu estou muito tranquilo e muito otimista”, completou o artista, que agradeceu ao carinho e apoio que tem recebido.

O apresentador explicou que o câncer foi detectado durante um exame de rotina e já foi removido. Agora, Portiolli será submetido a um tratamento, mas informou que continuará exercendo suas atividades, como ir à academia e trabalhar. “Estou otimista e com muita fé, porque a chance de cura é próxima de 100%, isso me deixou bastante aliviado”, disse.

“É uma notícia dura? É. Vocês sabem que a minha vida e levar alegria, não gostaria de levar uma notícia dessas a vocês, mas quero tranquilizá-los porque está tudo bem, tá tudo tranquilo e vai ficar tudo muito bem”, finalizou.

“Eu tive câncer, não estou com câncer”, esclarece Celso Portiolli

Em novo vídeo publicado nesta terça-feira, o apresentador voltou a agradecer ao carinho e explicou novamente que o pólipo já foi removido. “Eu tive câncer, não estou com câncer. Tive um pólipo, mas não tenho mais. Agora vou só fazer um tratamento”, frisou o apresentador do SBT.

“Meus amigos estão me ligando quase chorando [risos], mas eu tive. Acabou. Foi Deus quem me mandou fazer o exame para achar isso logo no começo, então está tudo bem”, finalizou.

O apresentador recebeu mensagens de apoio de muitos fãs, seguidores e famosos. Entre eles, Sônia Abrão, Milton Neves e Yudi Tamashiro. “Portiolli querido, você é um touro forte, rapaz! Vai ficar 100% sim, tenha certeza! Toda minha família manda um beijo”, escreveu Milton Neves.

“Deus tá cuidando meu irmão”, disse Yudi Tamashiro. “Força, Celso! Meu tio teve o mesmo problema e ficou curadíssimo, 100%!!! Vai rolar com vc tbm”, declarou Sônia Abrão.

