Gkay se impressiona com banheira gigante na mansão de Deolane, em Alphaville: “É um açude”

A humorista Gkay e o amigo Álvaro Xaro conheceram a mansão de Deolane Bezerra, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Na noite desta segunda-feira (18), a influenciadora digital não escondeu o espanto ao ver a banheira gigantesca e o closet luxuoso da advogada.

“Minha gente, Deolane, que banheira é essa? Cabe 12 pessoas! Isso aqui é um açude. Gente, dá pra mergulhar e ir até o fundo do mar. Olha eu aqui, no fundo dos mares!”, disparou a influenciadora digital. “Eu nem combino aqui dentro”, completou Álvaro.

Durante a visita, Deolane levou os amigos para conhecer alguns cômodos de sua mansão. Gkay e Álvaro ficaram ainda mais impressionados ao ver o closet milionário da viúva do MC Kevin. “Um closet desse compra três casas, não compra, não?”, comentou Álvaro. “A doutora tá estourada, viu? Meu Deus do céu, do que vale essas Gucci?”, brincou Gkay, mostrando também os presentes que Deolane estaria recebendo de um novo amor.

Deolane mostrou ainda um relógio da marca Rolex avaliado em 17 mil dólares, cerca de R$ 79 mil. “Ganhou de quem esse Rolex?”, questionou a humorista. “Olha isso aqui? Luxo, poder, ouro, fama, glamour”, brincou Álvaro.