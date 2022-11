Carlinhos Maia exibe sua mansão em Alphaville: “eu nunca desacreditei”

Carlinhos Maia exibiu aos fãs e seguidores sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, nesta segunda-feira (7). Nos Stories do Instagram, o comediante disse que não ainda mora no imóvel, mas mostrou detalhes da propriedade.

“Não vou morar aqui, mas vai ser um lugar meu aqui em São Paulo. É um lugar que pensei para quando viessem os filhos e tudo mais”, comentou o influenciador digital, que separou-se recentemente de Lucas Guimarães.

O comediante agradeceu à cantora Simone Mendes, sua vizinha, que o ajudou na escolha do imóvel avaliado em R$ 10 milhões, segundo a revista Caras, com ao menos seis quatros, oito banheiros, além de uma enorme piscina com borda infinita. “Não podem dizer que não tenho bom gosto, né?”, brincou o artista.

Carlinhos revelou ainda que pretende fazer uma reforma na mansão em Alphaville e deseja colocar até um elevador. Ele aproveitou para fazer uma reflexão e incentivar os seus fãs e seguidores na busca pela realização de sonhos: “Pode parecer clichê, as mesmas coisas que eu digo a vocês há muitos anos, né? Muita gente desacreditou, mas eu nunca desacreditei”, pontuou.

Olha onde eu morava, olha a minha vida, quando eu parei de ter vergonha disso, quando eu parei de fingir ser o que não era e comecei a dar valor a cada pingo de suor do meu pai, entendi o que era amor […]. Quando eu marco a bandeira dizendo: ‘ei, respeita que a gente tá chegando’ é para [incentivar] tantas pessoas que estão vindo aí”, completou.

Em Alphaville, além de Simone, Carlinhos Maia é vizinho de Celso Portiolli, Eliana, Simaria, Deolane Bezerra, Rodrigo Faro, entre outros famosos.