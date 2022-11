Novo acesso viário vai ligar Parque Imperial ao Tamboré

A Prefeitura de Barueri apresentou um novo projeto viário que vai ligar o Parque Imperial – pela rua Tomé de Souza, com a avenida Ceci, no Tamboré.

A nova via de acesso vai dar maior agilidade no tráfego de veículos e ampliar o desenvolvimento da região.

Segundo a Prefeitura de Barueri, a obra está em fase de licitação, com prazo de entrega previsto de 365 dias a partir da ordem de início de execução do projeto.

O novo acesso será uma alternativa à principal via de entrada e saída do Parque Imperial que é a rua Duarte da Costa, com acesso à rua Chico Mendes e avenida João Rodrigues Nunes (divisa com a vizinha cidade de Osasco).

A ligação terá 1.400 metros de extensão ao lado do rodoanel Governador Mário Covas, sendo pista com quatro faixas de rolamento (sentido duplo, com 3,5 metros cada uma), passeio de pedestres e ciclovia (destino Parque Imperial, porém do lado do muro que fica no entorno de residências no bairro Tamboré).