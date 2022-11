Fabricante abre 45 vagas temporárias de operador de máquinas no Butantã; salário é de R$ 1.905

Uma fabricante de embalagens está com 45 vagas temporárias (com chances de efetivação) para o cargo de operador de máquinas, no Butantã, limite com Osasco. As oportunidades foram publicadas hoje (8) no portal Vagas.com.

A empresa oferece salário de R$ 1.905 e vale-transporte. Caso o colaborador seja efetivado, passará a contar também com cesta básica, assistências médica e odontológica, entre outros benefícios.

Os requisitos exigidos pela empresa são: ter o ensino médio completo, ter fácil acesso à região do Butantã e é desejável experiência na função. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×2. As vagas são para preencher os turnos das 6h às 14h30, das 13h30 às 22h, e das 22h às 6h.

Os interessados nas vagas temporárias de operador de máquina devem acessar o portal Vaga Operador de Máquinas (frascos e Embalagens) – Indústria Butantã 2454745 | Vagas.com para se candidatar e obter mais informações.