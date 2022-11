Homem é preso em Osasco por porte ilegal de arma

Policiais do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem nessa segunda-feira (7) por porte ilegal de arma de fogo, em Osasco.

O homem estava portando, dentro do carro, um revólver calibre 357, com três munições intactas.

Os policiais chegaram ao sujeito porque foram avisados, via COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar, de que um veículo GM/Celta estaria transitando pelo estacionamento de um supermercado, com três indivíduos em atitude suspeita. Eles ficaram, por um longo período, sem estacionar, apenas “rondando” o estacionamento.

A equipe policial se deslocou até o local, avistou e abordou o veículo, que estava ocupado por dois indivíduos no momento.

Indagado, o condutor do Celta informou que o carro estava no nome de sua esposa, e que teria uma arma em seu interior. Sendo assim, em busca veicular, o revolver foi encontrado no assoalho do banco do motorista e o indivíduo conduzido ao 9º Distrito Policial de Osasco, onde permaneceu à disposição da Justiça.