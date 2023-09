Gusttavo Lima em Osasco leva multidão de fãs à loucura

A cidade de Osasco ficou agitada na noite desta sexta-feira (1º) devido ao show do cantor Gusttavo Lima, que atraiu milhares de pessoas ao Estádio José Liberatti, no Rochdale. O sertanejo foi a atração principal do primeiro dia de “Oz Festival”, o maior festival de música da cidade.

publicidade

A banda de forró Saborear abriu o evento, com sucessos como “Patricinha” e regravações de vários artistas. DJ Henrico deu continuidade à festa e aqueceu o público para a entrada de Gusttavo Lima.

O Embaixador subiu ao palco do Oz Festival por volta de meia-noite, com hits “Ficha Limpa”, “Bloqueado”, “Desejo Imortal”, “Oi Vida”, “Mala dos Porta Malas”, entre outros sucessos.

publicidade

Ele relembrou ainda canções que marcaram sua carreira, como “Cor de Ouro” e “Gatinha Assanhada” e “Balada, e dedicou um momento especial para os “modões sertanejos”, como “Seu Amor Ainda É Tudo”, de Bruno e Marrone, “Telefone Mudo”, do Trio Parada Dura, e outras. Foram mais de duas horas de show nas quais o público foi à loucura.

O Oz Festival continua neste sábado (2). A banda Agito Total inicia a festança, seguida por Ingrid Mantovani, que esquenta a plateia para receber o Rei do Piseiro João Gomes.

publicidade