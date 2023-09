Ciclistas de Osasco se destacam em competições de mountain bike

Os integrantes do Team Altino, de Osasco, participaram no domingo (27) da 5ª Etapa da Copa FBR, em Porto Feliz, uma das maiores competições da modalidade Moutain Bike no Estado de São Paulo.

Mais de 900 atletas participaram da prova, que foi a última etapa da Copa FBR.

O Team Altino participou com 11 atletas, divididos nas categorias PRO (50km), SPORT (39km) e FUN (24km).

A atleta osasquense Maria Julia alcançou maior pontuação somando as cinco etapas da competição. Maju ganhou uma bicicleta por ter se destacado na temporada.

Confira as principais conquistas da equipe:

– Maria Júlia:

1º lugar da Copa FBR (soma da pontuação nas cinco etapas);

1º lugar na geral (categoria Sport – Resultado da 5ª Etapa);

1º lugar na categoria Sub-25 (Resultado da 5ª Etapa).

– Abimael Germano:

2º da Copa FBR (soma da pontuação nas cinco etapas);

3º lugar na categoria Elite Sport (Resultado da 5ª Etapa).

– Andrews Agostinho:

2º lugar da Copa FBR na categoria Gravel (soma da pontuação nas cinco etapas);

3º lugar na Gravel (Resultado da 5ª Etapa).

– Aline Sthanke

3º lugar na categoria Master Sport (Resultado da 5ª Etapa);

5º lugar na geral da categoria (Resultado da 5ª Etapa).

Também subiram ao pódio Karina Fernandes (8º lugar na Master Sport) e Ricardo Bernardo (6º lugar na PRO Veteranos).

Copa Internacional de Mountain Bike

Em Taubaté, Flávio Caetano correu na 3ª Etapa da Copa Internacional de Mountain Bike no último dia 25 de agosto e subiu ao pódio ao terminar a competição em 5º lugar na Sub-40.

“Fico muito feliz de ver a evolução da equipe nos últimos meses. Estamos trabalhando cada vez mais para colocar o ciclismo de Osasco no patamar que ele deve estar, sempre dando prioridade para os atletas que são do município”, comentou Edson Henrique, dirigente do Team Altino.