Professora de Osasco é premiada por alfabetização de aluno com deficiência visual

A professora Márcia Cristina Pedroso foi a terceira colocada no Prêmio Braille Brasil Bricks, promovido pela Fundação Dorina Nowill. Ela recebeu homenagens do prefeito de Osasco, Rogério Lins, por seu trabalho inovador na alfabetização de Luan Henrique Santana dos Santos, um aluno cego de 7 anos. Ela usou peças Lego adaptadas com Braille para ajudar na educação inclusiva. O concurso em que teve seu trabalho reconhecido é direcionado a educadores que usam o Braille Bricks para alfabetização de crianças cegas e com baixa visão.

A professora recebeu formação através de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Osasco, a Fundação Dorina Nowill para Cegos e a Lego, que desenvolveu as peças adaptadas. Luan perdeu a visão em 2021 devido a uma condição ocular e sua mãe tinha iniciado a alfabetização em Braille antes de conhecê-lo.

Márcia Cristina explicou que Luan memorizou o Braille depois de aprender as letras em relevo e, em seguida, começou a usar as peças Lego. Isso resultou em melhorias em sua leitura, escrita e habilidades matemáticas. A dedicação de Márcia inspirou-a a buscar uma pós-graduação em Educação Inclusiva.

O prefeito Rogério Lins elogiou a professora por fazer a diferença na vida de Luan. O Braille é um sistema criado em 1852 por Louis Braille para permitir que pessoas com deficiência visual pudessem ler através do tato.

