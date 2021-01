Habib’s lança linha de congelados e caixa com 20 Bib’sfiha sai por R$ 34,90

A novidade já está disponível em todos os canais de venda da rede e no iFood

O Grupo Habib’s anunciou o lançamento de uma linha de congelados dos principais produtos de suas marcas Habib’s e Ragazzo, como Bib’sfiha, quibe e coxinha.

Os produtos congelados oferecidos pelo Habib’s são as Bib’sfihas de carne e frango, bolinho de bacalhau, quibes e mini quibes, minichurros de doce de leite e pastéis de nata. A caixa com 20 unidades de Bib’sfiha é vendida a R$ 34,90. Já os quibes, custam R$ 39,90 (com oito unidades).

Já da marca Ragazzo, estão disponíveis para compra as coxinhas de calabresa e quatro queijos, sticks de queijo, torta de limão e mousse de chocolate. A caixa com 18 coxinhas de calabresa sai por R$ 29,90.

“Nosso foco é expandir as interfaces de consumo dos produtos, 2020 nos fez acelerar esse projeto de expansão, que já estava em nosso radar”, explica Danilo Monteiro, gerente de Comunicação Corporativa do Grupo Habib’s.

A novidade já está disponível para compra pelo aplicativo iFood e nos canais de venda da rede (restaurantes, drive trhu, site e aplicativo).