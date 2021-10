Haddad e Alckmin vêm a Carapicuíba e Barueri esta semana

O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) vem a Carapicuíba na manhã desta terça-feira (19). Ele vai se reunir com lideranças petistas e sindicalistas da região na Associação Comercial de Carapicuíba, no Jardim das Belezas, em encontro organizado pela coordenação do PT na Macrorregião de Osasco e pelo diretório municipal do partido.

Já na noite de quarta-feira (20) quem passa pela região é o ex-governador Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB rumo provavelmente ao PSD, de Gilberto Kassab. Médico, Alckmin vai proferir uma palestra sobre saúde mental em evento organizado pelo Rotary Club de Barueri Empresarial e a Associação Comercial e Industrial da cidade (ACIB). Após a palestra, haverá um jantar festivo, em uma casa de eventos no Tamboré.