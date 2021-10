Carro pega fogo durante abastecimento em posto de combustível em Osasco

Um incêndio atingiu um veículo e uma bomba em um posto de combustíveis neste domingo (17), no Rochdale, em Osasco. Não houve feridos.

Uma motorista pediu para completar o tanque do veículo, um Renaut Logan, com gás natural veicular (GNV), segundo informações do “Jornal da Manhã”, da rádio Jovem Pan. Durante o abastecimento, o veículo começou a pegar fogo e as chamas atingiram a bomba de combustível.

Por volta das 18h, os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência na avenida Presidente Kennedy, altura do número 423. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.

Antes do fogo ser contido, quem passava pelo local se assustou com o incêndio. O veículo, a bomba e parte do teto do posto de combustíveis ficaram deteriorados. O local foi isolado e passará por perícia.

