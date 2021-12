Haddad vem a evento de Emidio em Osasco no sábado (11)

O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) vem a Osasco no sábado (11). Ele vai participar da plenária de prestação de contas do mandato do deputado estadual Emidio de Souza.

publicidade

A plenária será realizada às 10h, no MetalClube (Avenida Luiz Rink, 501, Rochdale). “Essa será uma oportunidade de nos reencontrar e dialogarmos sobre o trabalho que estamos fazendo e os próximos desafios”, afirma Emidio.

Aberto ao público, evento também contará com a presença de lideranças políticas de Osasco e região.

publicidade

Serviço:

Plenária de prestação de contas do mandato do deputado Emidio de Souza

Quando: Sábado (11/12), a partir das 10h

Local: MetalClube, na Avenida Luiz Rink, 501, Rochdale, em Osasco