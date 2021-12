GCM de Barueri reforça policiamento com Operação Cidade Segura

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Barueri deu início à Operação Cidade Segura, que reforça o patrulhamento ostensivo no período de Natal e Ano Novo. Iniciativa visa levar mais segurança aos consumidores e comerciantes durante compras de fim de ano.

A operação vai até o dia 31 de dezembro e terá como prioridade as áreas comerciais do Tamboré, Alphaville, Jardins Mutinga, Tupanci, Reginalice, Parque Imperial e Engenho Novo.

O comandante da GCM, Hélio Manoel da Silva, explica que a estratégia de segurança contará também com o auxílio do monitoramento das câmeras de vigilância instaladas pela cidade. “Estamos ainda unindo esforços com a Polícia Militar para tornarmos o Natal seguro”, informou o comandante.

A Operação Cidade Segura em Barueri visa ainda proteger a população de eventuais ocorrências e delitos, principalmente durante os eventos realizados neste mês, como o Natal Encantado, que atrairá muitos visitantes ao Bulevar Central.