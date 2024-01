Hamburgueria paulistana Patties chega a Barueri

A hamburgueria Patties, criada há quase 5 anos na capital paulista, escolheu a cidade de Barueri para inaugurar sua primeira unidade na região Oeste e a quarta em São Paulo. A loja fica no Shopping Tamboré, num espaço de 220 m².

O horário de funcionamento da Patties do Shopping Tamboré é de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

O cardápio será o mesmo das demais unidades da rede, que é famosa por collabs icônicas com White Castle, Bob Esponja, Bob’s, Turma do Chaves, Burger King® e até mesmo a NASA.

Segundo a rede, Patties já é a 4ª hamburgueria que mais vende por delivery no Brasil. “Neste contexto, quis fazer algo digno do que a marca merece, um projeto inédito no mundo. Trouxemos um conceito que ainda não foi adotado por nenhuma rede, fomos buscar referência nos anos 20 e 30, no ínicio do hambúrguer, mas com um toque de modernidade”, conta Henrique Azeredo, idealizador e papai do Patties.

Conheça o endereço das unidades Patties em São Paulo:

· Patties: Avenida Piracema, 669, loja 133 – Tamboré, Barueri

· Patties: R. Prof. Atílio Innocenti, 237, Itaim Bibi, São Paulo – Segunda a Quinta – 12h às 22h- Sexta a Domingo – 12h às 23h;

· Patties: R. dos Pinheiros, 476, Pinheiros, São Paulo – Segunda a Quinta – 12h às 22h – Sexta a Domingo – 12h às 23h;

· Patties: R. Flórida, 1420, Cidade Monções, São Paulo – Segunda a Quinta – 12h às 22h – Sexta a Domingo – 12h às 23h.