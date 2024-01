Cioeste elabora campanhas de valorização da representação feminina e contra o assédio

Nesta manhã de quarta-feira (24), a Câmara Técnica (CT) de Gênero do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) realizou mais uma reunião de trabalho.

publicidade

Um dos destaques será a elaboração de uma campanha regional de combate ao assédio no Carnaval.

Além disso, o grupo técnico da entidade também irá promover um encontro regional sobre empreendedorismo feminino e independência financeira da mulher uma campanha sobre a relevância da mulher nos legislativos e o andamento do projeto da Casa de Passagem.

publicidade

A reunião foi conduzida pela coordenadora da CT, Luciana Ribeiro (Osasco), e contou com a presença do diretor de Programas e Projetos do Cioeste, Carlos Abrão; da vereadora de Pirapora do Bom Jesus, Katherine Silva; da secretária das Mulheres de Osasco, Débora Lapas; entre outros representantes das cidades consorciadas.