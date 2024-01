Homem em fuga da Polícia tenta se esconder no Rio Tietê, mas acaba preso em Osasco

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militaram prenderam na tarde de quarta-feira (24), dois homens flagrados com um carro furtado e que fora usado em diversos roubos em Osasco.

publicidade

Após o acompanhamento da Polícia, eles abandonaram o carro e tentaram fugir a pé pelas imediações da Avenida Bandeirante, no Jardim Aliança.

Um deles logo foi detido, mas o outro se embrenhou na mata e foi localizado duas horas depois com a ajuda do helicóptero Águia da PM e com o apoio de uma barcaça de limpeza do Rio Tietê. O homem estava submerso no rio, protegido em um buraco.

publicidade

O homem foi preso e retirado do rio. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil da região.