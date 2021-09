Hasteamento das bandeiras marca 7 de setembro em Osasco

A Prefeitura de Osasco comemorou o 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, com o ato cívico de hasteamento das bandeiras, no arco em frente ao Boulevard Ulisses Dante Batiston, próximo ao Viaduto Metálico.

A solenidade contou com a participação do prefeito Rogério Lins (Podemos), que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, da vice-prefeita, Ana Maria Rossi, do presidente da Câmara em exercício, Josias da Juco, de vereadores e representantes da Ordem dos Emancipadores. O evento não teve participação social para evitar aglomeração.

“Hoje é um momento de reflexão. Estamos em um evento que não teve convocação popular porque ainda estamos vivendo um período de pandemia. Nesse dia estávamos todos reunidos na Avenida dos Autonomistas realizando nosso tão aguardado desfile cívico, mas, se Deus quiser, no próximo ano teremos a oportunidade de celebrá-lo”, destacou Rogério Lins, na ocasião.

A Banda da Guarda Civil Municipal, sob a regência do GCM 3ª Classe, Valentim, tocou os hinos de Osasco e do Brasil. Na sequência, foi realizado o hasteamento das bandeiras, oficializando o protocolo de comemoração do 7 de setembro, Dia da Independência.

Desfile cívico virtual de Osasco

Pelo segundo ano consecutivo, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, não houve o tradicional desfile cívico nas ruas de Osasco. No entanto, a Prefeitura, por meio das secretarias de Educação e de Comunicação, realizou o evento de 7 de Setembro por meio digital, em seu canal oficial no Youtube.

Mais de 4,4 mil pessoas acompanharam a exibição ao vivo, iniciada às 9h da terça-feira (7). O vídeo traz desfiles dos anos anteriores como uma retrospectiva e leva o nome do evento deste ano “Histórias construídas pelos futuros cidadãos osasquenses”. Ao final da apresentação, os participantes foram surpreendidos com mensagens de um grupo de estudantes da rede municipal de ensino e da EJA, que ressaltam sentimentos de esperança e dias melhores.

Assista ao vídeo:

