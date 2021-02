Havan de Osasco deve ser inaugurada em abril

A loja da Havan em construção em Osasco, no bairro de Presidente Altino, será inaugurada na primeira quinzena de abril, afirmou o dono da empresa, o empresário Luciano Hang.

“Nova Havan Osasco será inaugurada em abril e contratará centenas de osasquenses. Nossa equipe está empenhada para trazermos novas empresas, que geram emprego e renda pra nossa população”, celebrou o prefeito Rogério Lins, por meio das redes sociais.

A Havan Osasco terá mais 20 mil metros quadrados, na rua Werner Battenfelder, s/n, em Presidente Altino. A loja contará com um amplo espaço de conveniência e estacionamento com capacidade para 650 vagas. As obras foram iniciadas em agosto do ano passado.

A unidade da rede que vende produtos nacionais e importados do setor de eletrodomésticos, eletrônicos e artigos para casa, vai gerar ainda diversas vagas de emprego. Devem ser abertas cerca de 200 oportunidades exclusivas para moradores de Osasco, segundo a Prefeitura.

“Tenho certeza que a Havan vai contribuir com emprego, com alegria, uma mega loja… 20 mil metros quadrados, que vai encantar a cidade de Osasco e a toda a região”, declarou o dono da empresa, o empresário Luciano Hang, sobre a nova loja.

Vagas de emprego na Havan Osasco:

Interessados em se candidatar a vagas de emprego na Havan podem se candidatar por meio deste site.

