Henkel abre vagas de estágio para em Itapevi com bolsa de R$ 1.700,00

A Companhia de Estágios está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022 da Henkel, multinacional do setor químico, com vagas em Itapevi e bolsa de R$ 1,7 mil.

A Henkel abriu vagas para 20 jovens talentos para participar do STEP – Programa de Estágio 2022. Para participar, o estudante deve ter previsão de graduação para dezembro de 2023, ter disponibilidade para atuar em São Paulo, Itapevi e Jundiaí e estar cursando Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Engenharias, Economia, Marketing, Psicologia, Química ou Relações Internacionais.

O estagiário terá a oportunidade de progredir na carreira, aprender e desenvolver projetos com o auxílio de um gestor. A bolsa-auxílio é de R$ 1,7 mil e a empresa oferece plano médico, plano odontológico, fretado, vale-transporte ou estacionamento, vale-refeição ou alimentação no local, 13º e Cartão benefício de Natal. As inscrições vão até o dia 14 de novembro, por meio do site ciadeestagios.com.

