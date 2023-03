Hoje (23) tem processo seletivo para auxiliar de produção em Jandira

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira abre nesta quinta-feira (23), um novo processo seletivo.

As vagas são para o cargo de Auxiliar de Produção.

Os interessados deverão comparecer à Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes), das 13h às 17h, com os respectivos currículos e documentos pessoais.

Os requisitos são:

Ensino médio completo;

Ter de 18 a 50 anos;

Residir em Jandira, Carapicuíba ou Itapevi;

Não necessita experiência.