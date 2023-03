Ministro da Educação vem a Osasco nessa sexta-feira (24)

O deputado Emidio de Souza (PT) informa que, em atenção ao seu pedido, o Ministro da Educação, Camilo Santana, visita Osasco nesta sexta-feira (24) para ver as obras da Universidade Federal (Unifesp) e determinar providências para a conclusão e entrega em definitivo do prédio.

A visita começa às 10h na Rua Newton Estilac Leal, 354, Quitaúna.

“É com muita alegria que estarei ao lado dele nesse anúncio, vendo a conclusão de uma luta que comecei lá em 2008, quando era prefeito, com o presidente Lula. É com educação de qualidade a todas e todos que promovemos desenvolvimento e justiça social”, disse o deputado, convidando a população para participar do evento.

