Ruas do centro de Itapevi são interditadas a partir de hoje (23) devido à obras

Ruas do centro de Itapevi são interditadas a partir de hoje (23)...

As ruas Escolástica Chaluppe e Manoel Alves Mendes, na região central de Itapevi, foram interditadas hoje (23) e assim permanecerão por 90 dias.

Os fechamentos ocorrem devido às obras de canalização e drenagem do Vale do Sol na região do Jardim Rainha.

O bloqueio está na Rua Escolástica Chaluppe, no trecho entre as ruas Joaquim Nunes e Manoel Alves Mendes, e também a Rua Manoel Alves Mendes, nos trechos entre as ruas Escolástica Chaluppe e Leopoldina de Camargo.

O trânsito está liberado apenas para moradores e comerciantes. A alternativa para motoristas que precisam passar pela região é utilizar a Avenida Luiz Manfrinato para acessar a Rua Professor Irineu Chaluppe rumo ao Viaduto José dos Santos Novaes, na região Central.

Já as alternativas para quem precisa acessar a Rua Joaquim Nunes serão as ruas Kurt Boettcher e Lázara Siqueira.

O objetivo da obra de canalização do córrego Vale do Sol é ampliar o escoamento na área para evitar enchentes.