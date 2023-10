Hoje (6) tem exposição de miniônibus no Terminal Carapicuíba

Nesta sexta-feira (6), até às 17h, a EMTU, em parceria com Grupo de Aliança de Artesãos e colecionadores de miniaturas, realiza no Terminal Carapicuíba a sétima edição do Expomini, exposição que reúne miniaturas de ônibus.

O objetivo é oferecer aos passageiros um pouco de conhecimento sobre a história do transporte público e seus bastidores.

“É uma oportunidade para que o passageiro metropolitano conheça os veículos que vêm transportando milhares de pessoas ao longo dos anos, cumprindo importante papel na mobilidade das metrópoles brasileiras”, lembra Paulo Reis, gerente de Marketing da EMTU.

O evento, idealizado por Marcos Galesi, começou em 2019 e é organizado por Simone Tozi, com apoio de amigos.

O Terminal Carapicuíba fica na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53 – Vila Gustavo Correia.

