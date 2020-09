Homem a caminho de “tribunal do crime” em Osasco é salvo pela polícia

Policiais militares resgataram um homem que era mantido em cárcere privado em um barraco na comunidade Parque dos Girassóis, em Osasco. Ele aguardava “julgamento” em um “tribunal do crime” por uma suposta dívida com traficantes.

publicidade

O homem conseguiu entrar em contato pelo celular com um amigo e pediu ajuda. Duas pessoas que mantinham o homem preso no barraco à espera do “julgamento” foram presas. (Com informações do “Brasil Urgente”)

Leia também: Cielo tem vagas de emprego abertas em Barueri