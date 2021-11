Homem coloca fogo na casa com a mulher e os filhos dela dentro em Osasco

Um homem fugiu após atear fogo na casa em que morava com a companheira e os cinco filhos dela, no Jardim Veloso, em Osasco, com eles dentro. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (5).

Segundo informações da Polícia Militar, ele saiu para comprar pizza e voltou com um galão de etanol. Questionado pela mulher, de 35 anos, sobre o que faria com o combustível, ele teria dito que levaria para o trabalho no dia seguinte. No entanto, esperou a mulher e os filhos dela dormirem para colocar fogo na residência.

Vizinhos e parentes da mulher relataram que o relacionamento do casal era conturbado. “Ela sempre falava ‘eu não te quero mais’, mas ele sempre ficava aqui”, contou uma sobrinha da mulher.

Alex dos Santos, que é vizinho do casal no Jardim Veloso, correu para ajudar quando viu a casa em chamas. “Estava descansando e acordamos com gritos. A gente saiu para fora pra ver e a minha vizinha já estava com 50% do corpo pegando fogo. A reação que eu tive foi pular para tentar salvar alguém ou fazer alguma coisa. Tentei entrar para tirar o sofá porque ele estava pegando muito fogo, mas já não dava mais”, disse, à reportagem do SBT.

Com apenas 13 anos, um dos filhos da mulher conseguiu salvar uma das irmãs pulando a janela da casa. “Na hora, só pensei em fugir daquele fogo lá. E peguei minha irmã, coloquei ela na janela e depois pulei”, lembrou o garoto.

A mulher teve queimaduras de terceiro grau por todo o corpo e foi socorrida ao Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco. “O estado é grave, mas não está em risco no momento”, explicou o PM Raul Alberto. “Mesmo em chamas, ela conseguiu pegar os filhos e sair da casa”, completou.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas a casa ficou completamente destruída e vai passar por perícia. O homem conseguiu fugir após o crime.

