Homem deixa bilhete dizendo que “não aguenta mais viver” e desaparece em Carapicuíba

A família procura por Jaílson Daniel da Silva, de 30 anos. Por volta das 12h30 de terça-feira (8), ele saiu de casa, na avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, próximo ao Poupatempo de Carapicuíba, deixando um bilhete dizendo que “não aguenta mais viver” e está desaparecido desde então.

Publicidade

Jaílson deixou o celular em casa, onde mora junto com a mãe, e teria saído somente com a roupa do corpo e um documento de identificação.

Após o sumiço, familiares encontraram no quarto dele um bilhete em que estavam escritas mensagens como “não aguento mais viver”, “o mundo e as pessoas são sem coração” e que “sumir é o melhor a se fazer”.

Publicidade

Segundo a irmã, Jaílson está desempregado há cerca de seis anos, não tem muitos amigos e é solteiro. A família diz que ele nunca foi diagnosticado com depressão ou outro problema psicológico.

A família registrou boletim de ocorrência pelo desaparecimento do homem no 3º DP de Carapicuíba. Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Jaílson pode ligar ao Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou à Polícia Militar 190. (Com informações do portal R7).