Homem desaparece após entregar relógio vendido em Osasco

A família procura por Bruno de Jesus Máximo Rosa, de 28 anos. Ele está desaparecido desde o dia 8 de setembro, quando saiu para entregar um relógio vendido no Jardim Santa Maria, em Osasco.

Simone Máximo, mãe de Bruno, contou que ele saiu de casa para entregar um relógio que foi vendido por sua namorada pelo site OLX. O pagamento do produto seria feito no ato da entrega.

Inicialmente, o local combinado para a entrega do relógio seria na estação Osasco da CPTM, mas o comprador teria pedido para Bruno levar o produto na rua Oito de Março, no Jardim Santa Maria. Bruno estava sozinho e pediu para sua namorada chamar um carro por aplicativo para chegar ao segundo ponto de encontro.

O último contato de Bruno foi com a namorada. Após entregar o relógio ao comprador, Bruno ligou para ela, disse que estava com fome e que iria comer alguma coisa antes de voltar para casa. Desde então, as ligações para o celular de Bruno vão para a caixa postal.

Na noite em que desapareceu, ele usava bermuda jeans clara, camiseta preta e tênis verde com detalhe em branco, da marca Vans. O boletim de ocorrência já foi registrado pela família, mas até o momento, não há informações sobre o que teria acontecido com Bruno.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Bruno pode entrar em contato com a mãe do rapaz pelo telefone (11) 98217-6301, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.