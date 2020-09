Indivíduos invadem outra escola em Carapicuíba e roubam computadores

Na madrugada desta terça-feira (22), a Escola Estadual Deputado Salomão Jorge, na Cidade Ariston, foi invadida e teve equipamentos de informática furtados. Esta é a segunda escola a ter os objetos roubados na mesma semana em Carapicuíba.

Foram levados computadores e outros objetos de valor, segundo o programa local “Em Foco”. Neste fim de semana, a Escola Estadual Professora Odette Algodoal Lanzara, na Vila Mercês, também teve objetos furtados. Para ter acesso aos equipamentos, os criminosos chegaram a quebrar as janelas e entortaram as grades de proteção.

Os casos foram registrados no 1° DP de Carapicuíba, que seguirá com as investigações para identificar os responsáveis. Ainda não há informações se existe alguma ligação entre as ocorrências nas duas unidades escolares.

Quem tiver informações que possam levar aos autores dos crimes pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone (11) 4183-5229, com a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.