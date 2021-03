Homem é autuado por vender lotes clandestinamente em Itapevi

Um homem de 42 anos foi autuado pela Polícia Militar Ambiental e a fiscalização da Prefeitura de Itapevi nesta terça-feira (16) acusado de vender lotes clandestinamente, em área de proteção ambiental, no Jardim Santa Rita.

J.B.M., de 42 anos, disse ser o responsável pelo terreno e já comercializou diversos lotes na área, na Estrada do Sapiantã, onde já existem cerca de 80 casas construídas. Ele é acusado de vender os lotes irregularmente e não apresentou documentos que comprovassem a posse do terreno onde os lotes eram comercializados.

O objetivo da ação da Polícia Militar Ambiental e a fiscalização da Prefeitura de Itapevi era averiguar o loteamento clandestino e a possibilidade de degradação de área ambiental. As irregularidades foram constatadas e os servidores junto com técnicos da Secretaria do Meio Ambiente identificaram uma área com curso de água dentro do terreno de preservação permanente em estágio inicial de regeneração.

Alguns moradores inclusive mostraram contratos de compra e venda tendo como responsável J.B.M e um outro homem, identificado como D.P.F., um topógrafo de 40 anos, mas que não foi localizado no momento do flagrante. A PM autuou J.B.M pelas construções em área de proteção ambiental.

O caso foi registrado, na Delegacia de Crimes Ambientais de Barueri, onde as autoridades analisam a possibilidade de indiciar os dois envolvidos pelo crime de estelionato.

A Prefeitura fará levantamento topográfico completo da área, tendo em vista que o terreno é de cerca de 120 mil metros quadrados. Um relatório será submetido às secretarias de Fazenda e Patrimônio e da Justiça para a adoção das medidas administrativas necessárias sobre o loteamento clandestino.

Cuidado ao comprar um imóvel

A Prefeitura informa se o comprador está com dúvida sobre a situação de regularidade do imóvel e a existência de pendências jurídicas e financeiras do bem pretende adquirir, basta solicitar informações a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Itapevi pelo telefone 4143-7600 e/ou e-mail sdu@itapevi.sp.gov.br.