Itapevi realizará audiência pública online para debater situação do transporte coletivo

A Prefeitura de Itapevi promoverá, no dia 15 de abril, uma audiência pública online para debater junto à população a concessão dos serviços de transporte coletivo na cidade.

No encontro virtual, serão discutidos assuntos como valores de tarifas, extensão de trechos percorridos pelos ônibus, possibilidades de novas rotas e frota expansão da nova, além do período de vigência do futuro contrato de concessão.

Desde o ano passado, o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) vem anunciando que o atual contrato atendido pela Benfica “não atende mais a demanda” do município e que, por este motivo, daria início a um novo processo de licitação.

Inicialmente, o novo projeto básico do sistema de transporte coletivo prevê a operação de 36 linhas e frota de até 85 veículos, sendo 10 reservas, além do serviço de zelar pela eficiência, rapidez, conforto, pontualidade e segurança nas viagens.

O edital vai propor que os novos veículos venham equipados com wi-fi, ar condicionado, acessibilidade para pessoas com deficiência, redução dos índices de poluição com sistema mecânico inteligente e integração com outros sistemas de transportes na cidade. A frota não poderá ter mais de cinco anos de idade e cada veículo, individualmente, não poderá ultrapassar 10 anos.

Com as contribuições da população após a audiência pública, a administração municipal prevê que o edital definitivo para nova licitação seja realizado na última quinzena de abril, quando deverá ser dado início ao processo de concorrência da concessão.

