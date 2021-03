Prefeitura de Itapevi divulga vagas de emprego para motorista e mecânico; salário de até R$ 2,1 mil

A Prefeitura de Itapevi informou que está com inscrições abertas para 15 vagas de emprego. Há oportunidades para motorista carreteiro (10), motorista de micro-ônibus urbano (4) e mecânico de motor a diesel (1).

Para a vaga de motorista carreteiro, o salário é de R$2.128,37, com seguro de vida e outros benefícios. Os contratados deverão transportar, coletar e entregar cargas em geral, guinchar, destombar e remover veículos danificados, prestar socorro mecânico, entre outras atividades.

Para o cargo de motorista de micro-ônibus urbano, o salário é de R$1.860, mais seguro de vida, cesta básica, vale-transporte, vale-refeição de R$ 17 por dia, além de convênio médico, odontológico e farmacêutico. O profissional terá itinerário de viagem pré-definido e deverá controlar embarque e desembarque de passageiros, orientar quanto à valores de tarifas, entre outras atividades.

Já na função de mecânico de motor a diesel, o salário é de R$ 2.000, salubridade de 40%, mais benefícios como vale-transporte. Para este cargo, os profissionais serão responsáveis pela elaboração do plano de manutenção de motores e sistemas, substituição de peças, reparo e testes de desempenho de componentes automotores.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de emprego em Itapevi:

A seleção será realizada pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Para se candidatar às vagas de emprego em Itapevi, a empresa contratante exige que os candidatos tenham experiência mínima de seis meses.

Para participar do processo de seleção, o interessado deve preencher o cadastro online pelo link https://forms.gle/Du64ua9z5CPCJ2WN9. Os funcionários do PAT entrarão em contato com o candidato que se enquadrar no perfil das vagas.

