Homem é detido após passar a mão nas partes íntimas de duas crianças em parque aquático de Cotia

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Cotia acusado de tocar nas partes íntimas de duas crianças, de 10 e 11 anos, nas dependências de um parque aquático situado em Cotia. O caso aconteceu na segunda-feira (4).

As meninas são alunas de uma escola estadual de outra cidade e estavam em uma excursão no Thermas da Mata. Segundo o boletim de ocorrência, o monitor da empresa responsável pelo passeio foi quem flagrou o suspeito, que entrou na piscina acompanhado de uma mulher, mas assim que a mulher se distanciou, ele se aproximou do grupo de crianças e tocou na menina.

A criança correu assustada até o monitor, que foi até o suspeito e chamou os seguranças. Pouco tempo depois, o homem entrou em outra piscina e importunou outra garota. A GCM foi acionada e efetuou a prisão do indivíduo, que negou os fatos, porém imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação.

O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, e as meninas fizeram o reconhecimento do indivíduo. Ele já é conhecido pela polícia e tem duas passagens, em 2005 e 2014, por estupro de vulnerável.

O parque Thermas da Mata informou, por meio de nota enviada ao “Cotia e Cia”, que direcionou o caso à polícia assim que tomou conhecimento sobre os fatos e ressaltou que “condena veementemente qualquer comportamento inadequado no parque aquático”.