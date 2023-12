Mais de 5 mil pessoas já visitaram Rua de Natal em Itapevi; atrações de teatro e dança continuam

A programação da Rua de Natal de Itapevi foi inaugurada no último fim de semana, com a tão esperada chegada do Papai Noel e outras apresentações. O evento, realizado na Rua Leopoldina de Camargo, no Centro, reuniu mais de 5 mil pessoas em seu primeiro final de semana.

A programação segue até o dia 4 de janeiro, com mais de 50 atrações gratuitas para todo o público. Diariamente ocorre o clássico espetáculo de luzes, sempre às 19h, com conteúdo acessível em Libras.

Confira a programação deste final de semana em Itapevi:

Serão mais de 15 atrações, que passam pelas linguagens do circo, teatro, dança e música, além da chegada do Papai Noel. O bom velhinho faz a sua chegada na Rua de Natal nos dias 8, 9 e 10/12 sempre às 19h e fica na Vila de Natal para atender as crianças até às 22h.

Nesta sexta-feira (8) , acontece a intervenção poética “Chuva de Poemas”, organizada pela Grifo Teatro, às 19h30. Em seguida, o Grupo Garra traz através da dança uma apresentação emocionante sobre a “Magia do Natal”. Para fechar a noite, o festival apresenta Theo Mizú & Banda, que mistura referências musicais do leste europeu e oriente médio com o gingado brasileiro.

No sábado (9), o evento começa mais cedo, às 11h, e recebe apresentações das crianças atendidas pelos projetos sociais do Instituto Cacau Show e Instituto Eurofarma, que mostrarão uma seleção do repertório trabalhado ao longo do ano. No intervalo das apresentações, às 12h, a Rua de Natal será levada por uma aventura emocionante com o espetáculo circense "Circo e História", com direito a malabares, bambolê e ilusionismo.

Ainda no sábado, às 18h, acontecerá a peça de teatro “Lipe em: Meu lugar Favorito!”, que conta a história de Lipe enquanto apresenta importantes lições sobre a preservação do meio ambiente. Vale ressaltar que a atração será acessível em Libras. Após o teatro, às 19h30, a Rua de Natal se tornará palco da banda de professores da Escola Municipal Livre de Música de Itapevi, com um repertório diverso em estilos musicais.

A noite de sábado encerrará com muita dança, começando pela reprise do espetáculo “A Magia do Natal”, do Grupo Garra, às 20h45. Em seguida, acontece a Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi, na qual serão apresentadas as coreografias de conclusão de curso de diferentes turmas e estilos desenvolvidas ao longo do ano.

Para fechar o final de semana com grande estilo, acontece a segunda noite da Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi às 19h30 e às 21h, o Samba da Casa 26 apresenta seus nove anos de atividade, através de canções inéditas.