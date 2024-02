Homem é preso após se passar por policial e ameaçar funcionárias de loja no Centro de Barueri

Um homem foi preso pela Polícia Militar após fingir ser um policial civil e fazer ameaças às funcionárias de uma loja, no Centro de Barueri. O caso aconteceu na terça-feira (6).

Equipes estavam em patrulhamento pela região quando foram informadas de que um indivíduo estaria trajado com uma camisa escrita “civil”, um distintivo policial e um simulacro de arma de fogo dentro de um comércio.

À PM, as funcionárias relataram que o homem solicitou a devolução do valor de um produto comprado dias antes e, diante da recusa, teria dito ser policial civil e as ameaçou.

O indivíduo foi levado à delegacia de Barueri, onde o caso foi registrado como ameaça, exercício arbitrário das próprias razões e uso ilegítimo de distintivo policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.