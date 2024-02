Viaoeste realiza obras de drenagem no Trevo de Alphaville a partir deste sábado (10)

Viaoeste realiza obras de drenagem no Trevo de Alphaville a partir deste...

A CCR Viaoeste realiza a partir das 14h deste sábado (10) a segunda etapa das obras de adequação profunda do sistema de drenagem no Trevo de Alphaville, no km 23 da rodovia Castello Branco, em Barueri.

Para a realização da intervenção, o tráfego será bloqueado na alça de acesso de quem segue da Alameda Rio Negro para São Paulo. A opção para o motorista será utilizar a alça lateral, próximo à concessionária Mercedes/ Estrada da Aldeinha para acessar a pista marginal da rodovia sentido São Paulo.

As obras serão realizadas durante o feriado, até o dia 13 de fevereiro.