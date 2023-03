Homem é preso em Carapicuíba por furto, receptação e adulteração

Um homem foi preso em Carapicuíba pelo 5° Batalhão de Ações Especiais (Baep) pelos crimes de furto, receptação e adulteração de veículo.

Ele foi abordado na sexta-feira (24) quando os policiais faziam patrulhamento pela Avenida Marginal do Córrego do Cadaval.

O homem estava a bordo de um Monza na cor Prata e ao perceber a presença policial acelerou bruscamente e se abaixou, o que motivou a fiscalização policial.

Na abordagem e revista veicular e consulta aos dados junto ao COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar, constatou-se tratar de veículo com diversos sinais de identificação adulterados sendo: ausência de plaquetas destrutível, lacre violado e soldas na região do chassi, bem como o motor e o VDS dos vidros pertencerem a outro emplacamento, constatado como furtado em dezembro de 2022.

O indivíduo afirmou para a Polícia que havia comprado o carro de um amigo, que fez um bom preço e que não pesquisou sobre a licitude do veículo.

No 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde a ocorrência foi apresentada, compareceu a vítima do furto do veículo.