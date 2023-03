Políticos da região lamentam morte de professora que foi atacada por aluno dentro de escola em SP

Políticos de Osasco, Jandira e região usaram as redes sociais para manifestar solidariedade às vítimas do ataque ocorrido dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na Vila Sônia, zona Oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27). Entre eles, estão os deputados estaduais Gerson Pessoa (Podemos) e Emidio de Souza, a pedagoga e vereadora osasquense Juliana da AtivOz (Psol) e o prefeito de Jandira, Dr. Sato (PSDB).

“Muito triste saber que um aluno feriu professores e alunos da EE Thomazia Montoro, na Vila Sônia. Isso mostra como lamentavelmente falta política de combate à violência entre jovens. É preciso tornar as escolas seguras. Toda solidariedade às vítimas, bem como a comunidade escolar”, escreveu Emidio de Souza (PT), no Twitter.

O deputado estadual osasquense Gerson Pessoa (Podemos), também manifestou-se: “Fica aqui minha solidariedade às vítimas, aos heroicos professores da EE Thomazia Monteiro, alunos e seus pais”, escreveu.

“Venho manifestar meus sentimentos de solidariedade e lamento profundo às vítimas do atentado que aconteceu hoje de manhã na Escola Estadual Thomázia Montoro, em São Paulo. Em Jandira, oramos pela recuperação dos feridos e lamentamos o ocorrido”, declarou Dr. Sato.

“Muito pesar e tristeza”, lamenta governador Tarcísio

A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos após ter sido atacada a facadas por um aluno, de 13 anos. Ela chegou a ser encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário da USP, mas teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

“Muito pesar e tristeza com a notícia da morte da professora Elisabeth Tenreiro, que não resistiu aos ferimentos causados pelo horror do ataque desta manhã”, lamentou o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Twitter.

Outras quatro pessoas, sendo três professoras e um aluno, ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. Todos com quadro de saúde estável, de acordo com o governo paulista.

O ataque aconteceu por volta das 7h20 de hoje, poucos minutos após os portões da escola serem abertos. Uma câmera de monitoramento registrou quando o agressor, que estuda na escola, ataca a professora com vários golpes. As imagens são fortes.

O garoto foi contido por uma professora e a ação também foi registrada por uma câmera. Em seguida, ele foi apreendido e encaminhado ao 34º DP. Educadores e alunos que presenciaram o ataque também prestaram depoimento.