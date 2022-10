Homem é preso em Cotia por porte ilegal de arma e por manter jogos de azar

Nessa quinta-feira (27), policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar prenderam um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo além da infração de jogos de azar, em Cotia.

Os policiais foram chamados para averiguar uma situação suspeita em um bar e quando chegaram depararam-se com duas máquinas caça-níqueis ligadas instaladas em um “compartimento” escondido do estabelecimento.

Na busca pessoal foi localizado uma pistola calibre 9 mm, da marca Taurus, carregada e municiada. Indagado a respeito do armamento, identificou-se como “CAC” (Caçador, Atirador, Colecionador). Os policiais verificaram os documentos e a posse da arma realmente estava registrada em seu nome.

No local havia ainda um veículo Sandero estacionado que também foi inspecionado. Na busca veicular, os policiais encontraram 17 máquinas para impressão de jogos de azar, além de diversas ferramentas para a manutenção dos equipamentos.

Diante dos fatos constatou-se que o mesmo não estava em “itinere” para nenhum estande de tiro (que é o que permitia sua licença), alegando que estava no bar conversando, desviando a finalidade específica da autorização do tráfego do armamento.

A ocorrência foi então encaminhada ao Distrito Policial Central de Carapicuíba, onde foi feita a apreensão do veículo, da arma, das máquinas e dos objetos. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.