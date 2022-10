ViaOeste altera faixas de rolamento da Castelo a partir de hoje (28) em Barueri

A partir de hoje (28) a concessionária ViaOeste altera o tráfego na rodovia Castello Branco para continuidade das obras de ampliação da capacidade de tráfego da rodovia na região de Barueri.

A faixa da esquerda da pista sentido capital será interditada entre o km 30+200 e o 28+500.

Segundo a empresa, a alteração será necessária para a execução das obras de implantação de faixa adicional que estão sendo realizadas no sentido interior no trecho que vai do km 27+000 ao 31+350.

A partir de hoje (28), o tráfego de veículos no sentido leste (capital) será realizado em três faixas de rolamento, ficando a faixa da esquerda dedicada a execução das obras.

O bloqueio do tráfego em uma das faixas deve durar sete meses e nesse período a concessionária irá monitorar as condições do tráfego por meio de Circuito Fechado de TV – CFTV pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

Sobre a Obra

A implantação da 4ª faixa de rolamento entre o km 27+000 e 31+650 no sentido interior compõe o conjunto de obras da ampliação das marginais da Castello.

Os motoristas podem ter informações sobre as condições de tráfego da rodovia através do canal de WhatsApp da concessionária (11) 2664-6120 e pelo Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555.