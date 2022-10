Sistema Castello-Raposo-Rodoanel deve receber 280 mil veículos durante feriado de Finados

As concessionárias CCR Viaoeste e CCR Rodoanel calculam que o Sistema Castello-Raposo-Rodoanel deve receber cerca de 280 mil veículos durante feriado de Finados.

A Viaoeste estima movimento de aproximadamente 109 mil veículos em suas rodovias. Já a CCR RodoAnel prevê que cerca de 175 mil veículos circulem no trecho oeste do anel viário.

Os horários de maior fluxo nas rodovias, segundo as concessionárias, será na terça-feira (1°) das 16h às 18h e na quarta-feira (2), o fluxo deve ser intenso das 9h às 12h.

No retorno, ainda no dia 2, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital das 17h às 18h.

No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso terça-feira das 16h às 18h. Na quarta-feira (2) a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.