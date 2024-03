Homem é preso em Osasco pelo furto de 250 sacos de cimento

Em uma ação da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (21), cerca de 250 sacos de cimento furtados de uma empresa em Osasco foram recuperados e um homem foi preso em flagrante.

De acordo com a corporação, policiais militares do 14º Batalhão Metropolitano estavam em patrulhamento na Rua Maria dos Anjos Agostinho, no Jardim Roberto, quando um suspeito tentou fechar rapidamente o portão de uma garagem ao perceber a viatura.

Ao realizar a abordagem, os agentes encontraram dezenas de sacos de cimento no local. O indivíduo confessou que vinha utilizando o imóvel para armazenar o material, que era desviado de uma empresa da cidade há aproximadamente 30 dias.

Todo o produto, avaliado em cerca de 250 sacarias, foi apreendido. Após contato com o responsável pelo estabelecimento comercial, a propriedade dos sacos de cimento foi confirmada.

O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de Osasco, onde o suspeito permaneceu preso, à disposição.