Mandante da morte de Vitória Gabrielly, em Araçariguama, é condenado a 36 anos

Um integrante da facção criminosa conhecida como PCC foi condenado pelo sequestro, assassinato e pela ocultação do cadáver da adolescente Vitória Gabrielly, de 12 anos, em Araçariguama (relembre aqui e aqui). A sentença, proferida na última quarta-feira (20), foi de 36 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado.

De acordo com as investigações, o réu comandava o tráfico de entorpecentes na região e, como forma de cobrar uma dívida de drogas, determinou a morte de um familiar do devedor.

A ordem foi dada a três de seus subordinados na estrutura da organização criminosa.

Os executores, contudo, confundiram uma irmã do devedor com a adolescente, que no dia 8 de junho de 2018 andava de patins em frente ao ginásio de Araçariguama.

Mesmo após colocarem a menina dentro de um carro e perceberem que aquela não era a pessoa a ser morta, os criminosos resolveram estrangulá-la e abandonar o corpo em uma área de mata.

Ao fixar a pena, o juiz de Direito Flavio Roberto de Carvalho, da 1ª Vara Criminal de São Roque, levou em conta os maus antecedentes do réu, que já está preso, assim como a brutalidade do crime.